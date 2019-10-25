Спрингфилд, США, , 09:06 — REGNUM Гражданина РФ Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет тюрьмы, планируют перевести в учреждение менее строго режима, но он и его семья против этого. Об этом рассказала супруга заключенного Алла Бут в интервью «Известиям».

Жена и дочь находятся в Спрингфилде в Соединенных Штатах с сентября. Им разрешили свидания.

«С 2012 года у него накопилось много положительных баллов, поэтому новая тюрьма должна по строгости быть уровнем ниже, — объяснила ситуацию жена Бута. — Сейчас Виктор содержится в тюрьме строгого режима».

Как рассказала супруга российского заключенного, ее муж уже привык к этой тюрьме. Он знает охранников, тут нет разборок между группировками (возможно, из-за строгого режима). Но информации у семьи Бута мало. Не говорят даже штат, в который хотят перевести российского заключенного.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Бут был задержан в Таиланде по запросу США в 2008 году. Его обвинили в торговле оружием. В 2012 году гражданина РФ суд приговорил к 25 годам тюрьмы. Он сам своей вины не признал.

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