Улан-Удэ, , 15:13 — REGNUM В Бурятии продолжается расследование уголовного дела о неоказании надлежащей медицинской помощи 4-месячному ребёнку в больнице Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по республике, комплексную экспертизу проводит ведущий эксперт страны.

Мальчик был госпитализирован 30 января 2019 года с диагнозом «острый бронхит». Через некоторое время его состояние ухудшилось, ребёнок был переведён в реанимацию, где впал в кому. Спустя полгода, не приходя в сознание, он скончался.

Было возбуждено уголовное дело и изъята необходимая документация. Отмечается, что в документе — «история стационального больного» мальчика были обнаружены дописки и исправления.

«После получения судебно-медицинского заключения о причинах смерти ребенка по уголовному делу назначена комиссионная (комплексная) судебно-медицинская экспертиза, проводить которую будет опытный эксперт, работающий в учреждении судебной медицины города Санкт-Петербург», — сообщили в СКР.

Напомним, это не единственный случай смерти ребёнка в детской больнице бурятской столицы. Родители умерших детей в мае этого года вышли на акцию протеста, после чего на ситуацию с детской смертностью обратило внимание руководство республики.

Как сообщало ИА REGNUM, на последней встрече чиновников с родителями, последние потребовали, чтобы расследование вели специалисты, «у которых нет здесь каких-то родственников, ближних или дальних, которые не могли здесь с ними пересекаться, на которых невозможно здесь надавить, подъехав к его маме, папе или просто пообещав чемодан денег». Их также возмутило, что главврач больницы, где умерли дети до сих пор не стала фигурантом уголовного дела, а продолжает работать в диспансере.

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