Младенец в Бурятии впал в кому, попав в больницу с бронхитом

Улан-Удэ, , 09:26 — REGNUM Четырёхмесячный ребёнок впал в кому после того, как был госпитализирован в детскую клиническую больницу Улан-Удэ с диагнозом «острый бронхит». В следственном управлении СКР по Бурятии ИА REGNUM сообщили, что это произошло из-за неоказания пациенту надлежащей медицинской помощи.

«Следственное управление инициировало принятие уголовного дела к своему производству. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины и привлечение виновных лиц к ответственности», — отметили в пресс-службе управления.

В министерстве здравоохранения республики также признали «дефекты» в действиях врачей.

«Проверка показала, что, несмотря на проводимое лечение, у часто болеющего ребенка имело место молниеносное течение вирусной инфекции с развитием тяжелых осложнений. Также установлено, что медицинскими работниками допущены дефекты оказания медицинской помощи в части несоблюдения клинических рекомендаций и стандартов медицинской помощи, а также дефекты оформления медицинской документации», — рассказали в минздраве.

Однако родители не соглашаются с характеристикой их ребёнка как часто болеющего или болезненного, в чём их пытались убедить работники больницы. Как сообщает Infpol, мальчик рос здоровым и крепким, и в свои четыре месяца весил восемь килограммов.

«У него не было врождённых патологий или родовых травм», — передает сайт слова родителей. Они утверждают: врачи, наблюдавшие малыша с рождения, удивлялись, что «редко можно встретить таких здоровых малышей».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 40-летний мужчина умер в Баргузинской районной больнице, попав туда с с подозрением на двустороннюю пневмонию. На следующий день он был обнаружен в запертой на замок комнате, куда он был помещён из-за «неадекватного поведения», без признаков жизни. Врач больницы уже уволена, минздрав и следственное управление республики проводят проверку случившегося.

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