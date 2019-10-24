Хабаровск, , 06:15 — REGNUM О сокращении должности вице-губернатора, Сергей Фургал сообщил краевым депутатам на первом очередном заседании Законодательной думы нового созыва, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Депутаты Приморья помогли губернатору не исполнять предвыборные обещания

Сергей Фургал пояснил, что должность вице-губернатора является вакантной уже более года, необходимости в ней в существующем виде нет, следовательно будет логично её сократить — вместе со штатом помощников, пишет информагентство «Хабаровский край сегодня».

Также губернатор снова заявил депутатам об идее возвращения к прямым выборам глав районов, как неотъемлемому институту демократии.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Приморье законопроект о возврате прямых выборов глав городов и районов, который был одним из основных предвыборных обещаний Олега Кожемяко, был окончательно отозван.