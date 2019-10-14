Владивосток, , 10:56 — REGNUM Законопроект о прямых выборах глав муниципалитетов, который стал одним из главных предвыборных обещаний губернатора Олега Кожемяко, депутаты краевого Заксобрания отозвали на доработку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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До этого законопроект прошёл первое и второе чтение, после чего был отложен в сторону в ожидании заключения действующих глав муниципалитетов, которые в большинстве своём пошли в фарватере краевых властей и дали ему негативное заключение.

Вице-губернатор Антон Волошко, выступая перед депутатами, отметил, что в случае утверждения закона возникнет необходимость формирования значительного количества органов местного самоуправления, представительных органов, выборов их глав.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил не выполнять свои предвыборные обещания, данные жителям Приморья, и отказался возвращать всенародные выборы глав городов и районов.