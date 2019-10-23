Париж, , 14:15 — REGNUM Судебное разбирательство по делу о терактах, совершённых в январе 2015 года во Франции, начнутся в ближайшие полгода. Об этом сегодня, 23 октября, со ссылкой на адвокатов и источник в судебной инстанции сообщает газета Le Figaro.

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Уточняется, что слушания пройдут с 4 мая по 10 июля 2020 года в Париже.

Напомним, на скамье подсудимых окажутся 14 подозреваемых. Они предстанут перед специальным судом присяжных, который будет заседать в суде Парижа Порт-де-Клиши, а не, как обычно, на Иль-де-ля-Сите.

Подозреваемым вменяется оказание материальной поддержки братьям Куаши и их сообщнику Амеди Кулибали, которые осуществили нападение на редакцию газеты Charlie Hebdo и убили полицейского в Монруже, а также расстреляли посетителей магазина на востоке Парижа.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили серию нападений в Париже и Сен-Дени. В результате атаки погибли 130 человек, ещё 350 были ранены. Ответственность за этот крупнейший на территории Франции теракт взяло на себя «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

7 января 2015 года в Париже произошло нападение на редакцию еженедельника Charlie Hebdo, который ранее на своих страницах опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда. Трое вооруженных мужчин ворвались в здание и начали стрельбу. В результате 12 человек погибли.

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