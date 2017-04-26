По делу о нападении на Charlie Hebdo задержаны десять человек

Париж, , 12:35 — REGNUM Задержание десяти человек проведено во Франции и Бельгии по делу о нападении на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo в январе 2015 года, передает 26 апреля телеканал BFMTV.

Уточняется, что задержания прошли в ночь на 26 апреля 2017 года. По версии правоохранительных органов, этих людей подозревают в поставке оружия одному из организаторов январских терактов в Париже — Амеди Кулибали.

Отмечается, что одним из задержанных является Клод Эрман, бизнесмен из города Лилля (Франция). Принадлежащее ему оружие было обнаружено в одном из мест нападения — в кошерном супермаркете в Париже, а также при обыске по месту проживания Кулибали.

Речь идет о четырех пистолетах Токарева и двух пистолетах Калашникова, которые бизнесмен купил у компании из Словакии за полгода до теракта.

Напомним, террористический акт в редакции журнала Charlie Hebdo произошел 7 января 2015 года. Погибли 12 и ранены 11 человек. После этого в Париже произошло еще несколько нападений, в том числе и на супермаркет. В общей сложности в этой серии терактов погибли 17 человек, в том числе трое полицейских.

В ходе спецоперации 9 января 2017 года убиты братья Саид и Шериф Куаши — главные подозреваемые в нападениях. Расследование дела продолжается.