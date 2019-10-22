Архангельск, , 19:16 — REGNUM За девять месяцев 2019 года население Архангельской области сократилось на 5,7 тысячи человек, или на 0,5%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Архстате.

По данным статистики, большую часть потерь составила естественная убыль населения — 3,5 тысячи человек. Смертность в регионе по-прежнему значительно выше рождаемости. С начала года в Архангельской области явились на свет 7,7 тысячи человек, а умерли — 11,2 тысячи человек.

Доля миграционных потерь уменьшилась в 1,8 раза и составила 2,2 тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область испытывает самую сильную демографическую нагрузку среди арктических регионов — население области стремительно «взрослеет», а рождаемость не компенсирует миграционного оттока.

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