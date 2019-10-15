Архангельск, , 17:07 — REGNUM Многолетнее сокращение рождаемости в Архангельской области происходит на фоне снижение численности женщин фертильного возраста. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве труда занятости и социального развития.

Проведенный министерством анализ рождаемости в регионе показал, что рождаемость сокращается с 2008 года. незначительный рост числа рождений был отмечен только в 2012 году. Власти связывают этот «скачок» с решением о предоставлении материнского капитала при рождении второго ребенка.

В целом на демографическую ситуацию в регионе влияет увеличившийся средний возраст матерей и ежегодное снижение численности рождений первых и вторых детей.

«На показатели рождаемости влияет изменение возрастного состава женского населения региона. Прослеживается тенденция к его старению. Численность женщин фертильного возраста сокращается. Особую тревогу вызывает резкое снижение количества женщин в возрасте от 20 до 29 лет», — отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Архангельской области родилось 11,3 тысяч детей, это на 8,4% меньше, чем в 2017 году. Важным достижением регионального минздрава в минувшем году стало значительное сокращение младенческой смертности — почти на 30%. При этом общая смертность в регионе по-прежнему превышает рождаемость. В 2018 году в области выдано 15 тысяч свидетельств о смерти.