Архангельская область — главный демографический аутсайдер в Арктике

Архангельск, , 12:52 — REGNUM За последние три года население в российской Арктике сократилось на 300 тысяч человек. Самую высокую демографическую нагрузку в этом регионе испытывает Архангельская область. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава департамента международного сотрудничества Северного государственного медицинского университета (СГМУ) Юрий Сумароков.

«Высокая демографическая нагрузка означает, что население «стареет», рождаемость недостаточно компенсирует миграционный отток. Такая тенденция также характерна для таких регионов, как Мурманская область, Коми и Чукотский АО. Но Архангельская область в этом плане антилидер. В Красноярском крае, например, половина населения — люди трудоспособного возраста. В Архангельской области — только треть», — заявил он.

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Сумароков отметил, что массовый отток населения характерен отнюдь не для всех арктических регионов, а климат — не всегда главная причина оттока населения.

«Играет роль совокупность факторов — экономических и социальных. Даже в условиях сурового климата — в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, там, где экономика была на подъеме в последнее время, совсем иная ситуация, рождаемость довольно высокая. При этом появилась интересная тенденция укоренения пришлого населения, что вносит позитивный вклад в демографию этих регионов», — отметил Юрий Сумароков.

Как сообщало ИА REGNUM, численность населения России в 2018 году сократилась на 87 тысяч человек. В последний раз сокращение населения в России было зафиксировано 10 лет назад — в 2009 году. После этого его численность ежегодно росла.

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