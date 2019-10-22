Махачкала, , 13:01 — REGNUM В Дагестане продлили срок ареста фигуранту громкого уголовного дела о лжеинвалидах Ашику Махачеву — брату бывшего главы бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) региона Магомеда Махачева. Верховный суд республики оставил обвиняемого под стражей еще на один месяц, то есть до 22 ноября, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе суда.

Напомним, Махачев был задержан 22 июля 2018 года. По данным следствия, он, будучи руководителем одного из территориальных бюро МСЭ Дагестана, создал преступное сообщество и за взятки оформлял липовые инвалидности здоровым гражданам.

Изначально он находился под домашним арестом, но 15 августа после предъявления обвинения был заключен под стражу на два месяца. После этого срок ареста неоднократно продлевался.

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Как сообщало ИА REGNUM, сам Магомед Махачев — главный фигурант данного уголовного дела — также находится под следствием. Он был задержан в августе 2018 года на территории Чечни при попытке скрыться от правосудия.

Ранее, в октябре, другой брат Магомеда Махачева, бывший советник главы Дагестана Осман Махачев,был объявлен в международный розыск. Он проходит в качестве обвиняемого по другому уголовному делу — о получении крупной взятки и вымогательстве.

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