Москва, , 15:46 — REGNUM Бывший советник главы Дагестана Осман Махачев, обвиняемый в получении крупной взятки и вымогательстве, объявлен в международный розыск. Об этом сообщила 10 октября пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Суд санкционировал заочный арест Махачева. Ему заочно предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ. Речь идет о преступлении, совершенном организованной группой, включая должностное лицо, и сопряженном с вымогательством в особо крупном размере.

Деталей дела в суде не привели. Наказание по этой статье может составить до 15 лет лишения свободы.

Осман Махачев приходится братом бывшему руководителю бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеду Махачеву, который был арестован за причастность к оформлению фиктивных инвалидностей.

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