Махачкала, , 16:52 — REGNUM

Фигурант громкого уголовного дела о лжеинвалидах в Дагестане Ашик Махачев — брат бывшего главы бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) республики Магомеда Махачева — останется под стражей как минимум до 22 октября 2019 года. Верховный суд Дагестана не нашёл оснований для смягчения ему меры пресечения, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе суда.

Напомним, Махачев был задержан 22 июля 2018 года. По данным следствия, он, являясь руководителем одного из территориальных бюро МСЭ министерства труда Дагестана, создал преступное сообщество и за взятки устанавливал здоровым гражданам липовые инвалидности.

С 25 июля Махачев находился под домашним арестом, но 15 августа, после предъявления обвинения, был заключен под стражу на два месяца. После этого срок ареста несколько раз продлевался, в последний раз — до 22 октября.

«Защитник обвиняемого, посчитав судебный акт о продлении заключения под стражу незаконным, обжаловал его, однако Верховный суд республики апелляционным определением оставил в силе постановление суда первой инстанции», — рассказали в суде.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время под стражей находится и сам Магомед Махачев — главный фигурант данного уголовного дела. Он был задержан 2 августа 2018 года на территории Чечни при попытке скрыться от следствия.