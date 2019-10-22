Токио, , 06:01 — REGNUM В Японии началась амнистия по случаю восшествия на престол нового императора, затрагивающая 550 тысяч человек, передает телеканал NHK.

Решение о помиловании было принято 18 октября. Оно касается восстановления в правах осужденных более трех лет назад за легкие нарушения и выплативших назначенный им штраф.

На отбывающих наказание за серьезные преступления, связанные с лишением свободы, данная амнистия не распространяется. В настоящее время в тюрьмах Японии отбывают наказание около 57 тысяч осужденных.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония интронизации нового императора Нарухито, взошедшего на престол 1 мая, пройдет 22 октября.

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