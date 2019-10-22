Токио, , 04:36 — REGNUM Власти Японии потратили более 16 млрд йен (более $147 млн) на подготовку церемонии вступления на престол нового императора Нарухито, передаёт телеканал NHK.

Отмечается, что это на 30% больше, чем затраты на церемонию вступления на престол его отца Акихито в 1990 году. Основная часть затрат легла на пребывание в Токио гостей из-за большого количества приглашённых. Также существенные средства пошли на обеспечение безопасности иностранных гостей и самого мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония интронизации нового императора Нарухито должна состояться 22 октября в Японии. Торжественный парад по этому случаю японские власти решили перенести на 10 ноября в связи с необходимостью восстановления инфраструктуры страны после стихийных бедствий, вызванных тайфуном «Хагибис».

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