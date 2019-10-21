Горно-Алтайск, , 08:50 — REGNUM Жители Республики Алтай отказываются платить за вывоз мусора, в том числе потому, что видят большие перебои в этой работе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил глава региона Олег Хорохордин.

По словам главы администрации Горно-Алтайска Ольги Сафроновой, хотя в тариф заложен ежедневный вывоз мусора, отходы с части площадок вывозят раз в два-три дня. Глава региона Хорохордин добавил, что проблема низкой собираемости платежей исходит из слабой материально-технической базы региональных операторов.

«На большинстве территорий регоператоры не заключают договоры субподряда со специализированными предприятиями, у которых имеется необходимая техника. В то же время своими ресурсами они не справляются», — отметил он.

Олег Хорохордин особо отметил необходимость заключения договоров субподряда с организациями Горно-Алтайска и Майминского района, в которых проживает почти половина населения республики. По его словам, вывоз отходов также должны лично контролировать руководители муниципальных образований.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Горного Алтая ранее не раз жаловались на неудовлетворительную частоту вывоза мусора, а глава республики предлагал операторам нанимать субподрядчиков.

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