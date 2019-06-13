В Республике Алтай забыли о «мусорной реформе»?

Горно-Алтайск, , 07:58 — REGNUM После перехода на новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТБО) во многих регионах возникли проблемы как с местами строительства новых полигонов, так и, собственно, со сбором и утилизацией этих самых отходов. Республика Алтай, как оказалось, не стала исключением. Сегодня, 13 июня, региональное правительство публично обнародовало информацию о том, что «ежедневно от жителей поступают десятки, если не сотни, жалоб на проблемы с вывозом мусора». Но ответственность за происходящее врио губернатора Олег Хорохордин возложил на муниципалитеты, а о том, что в регионе существуют проблемы, о которых сказано в схеме обращения с ТБО, сказано не было, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Судя по словам Олега Хорохордина, в связи с большим потоком жалоб на вывоз мусора власти региона намерены привлечь к дисциплинарной ответственности лиц в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай и муниципальных образованиях региона, ответственных за санитарную очистку, обеспечение чистоты и порядка на территории субъекта. Особенно врио губернатора возмутили действия тех, кто, несмотря на поручение ликвидировать все выявленные несанкционированные свалки до 31 мая, эту работу даже не начал.

«Так быть не должно. Каждый должен делать свое дело добросовестно», — подчеркнул Олег Хорохордин.

Напомним, с 1 января 2019 года практически все регионы России в соответствии с законодательством стали работать по новым схемам обращения с твердыми коммунальными отходами. В алтайской схеме подробно описаны источники происхождения, категории и количество образующихся отходов. Так, предварительно подсчитано, что суммарный объем их образования составляет более 273 137 тонн, но в связи с повышением уровня благосостояния населения следует ожидать увеличение объёмов образования отходов и их размещения на полигонах и свалках (ориентировочно на 3−5% в год). Вместе с тем ещё в 2015 году в республике было запланировано построить шесть полигонов ТКО, но в действительности в 2015 году появилось только три. В 2018 году только семь полигонов ТКО соответствовали требованиям природоохранного законодательства.

При этом, согласно схеме, понятно, что транспортная логистика делает утилизацию ТКО убыточной, так как мусор необходимо не только транспортировать внутри района, но еще и перевезти для обработки на полигон ТКО. Также для реализации территориальной схемы в Республике Алтай необходимо ввести в строй более 10 объектов для сортировки мусора: три мусоросортировочных комплекса мощностью 30 тыс. т/год в Майминском районе и селе Артыбаш, пять мусоросортировочных линий мощностью до 12 тыс. т/год нужно возвести в сёлах Шебалино, Усть-Кан, Онгудай, Усть-Кокса, Кош-Агач и построить четыре мусороперегрузочные станции мощностью 0,5−2,2 тыс. т/год в сёлах Турочак, Чоя, Чемал, Улаган.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Республика Алтай разделена на три зоны действия региональных операторов. ООО «Коммунальщик» отвечает за Горно-Алтайск, Майминский, Чемальский, Чойский и Турочакский районы, ООО «Экобезопасность» — за Шебалинский, Онгудайский, Усть-Канский и Усть-Коксинский районы, и ООО «Континент» — за Улаганский район и Кош-Агачский районы.