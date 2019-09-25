Горно-Алтайск, , 12:46 — REGNUM Жители Республики Алтай жалуются на неудовлетворительную частоту вывоза мусора региональным оператором. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, об этом заявил глава Олег Хорохордин.

Об этом речь зашла в ходе работы VI открытого форума прокуратуры «Актуальные вопросы экологической безопасности и охраны окружающей среды в Республике Алтай».

«Если не справляетесь своими силами, нужно нанимать субподрядчиков. Тариф при этом увеличивать нельзя», — обратился глава к региональным операторам по обращению с отходами.

Есть жалобы на ненадлежащее содержание контейнерных площадок, тарифам. Однако вопросы есть и к местным жителям, не оформляющим договоры на вывоз мусора, на низкую собираемость платежей, а также наличие несанкционированных свалок и вывоза растительного мусора.

«Только на территории Горно-Алтайска ликвидировано 600 тонн отходов с приусадебных участков», — отметили в пресс-службе.

Между тем, столица республики постепенно переходит на раздельный сбор мусора. Как сообщало ИА REGNUM, власти города заявляют, что это позволит местным жителям сэкономить.

Подробнее: Власти: раздельный сбор мусора позволит горно-алтайцам сэкономить

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