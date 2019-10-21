Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 21 октября, в Госдуме состоятся парламентские слушания, где участникам предстоит обсудить предупреждение преступлений в сфере семейно-бытового насилия, сообщает ИА REGNUM.

Слушания подготовлены комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, а также комитетом по контролю и регламенту. Предполагается, что свои предложения выскажут депутаты Оксана Пушкина («Единая Россия»), а также Тамара Плетнева (КПРФ), а также представители профильных министерств и ведомств, а также эксперты.

Декриминализация

Госдума в 2017 году приняла закон, декриминализирующий семейное насилие. Из разряда уголовных преступлений побои в семье были переведены в разряд административных правонарушений.

Поправки исключали «близких лиц», в том числе супругов, родителей, детей и усыновителей из статьи «Побои». Предусматривается наказание за нанесение побоев «близкими людьми» в виде штрафа от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, ареста на 10−15 суток или исправительных работ на срок от 60 до 120 часов.

Опрос

Вместе с тем четверть жителей России (24%) знают семьи, где супруги во время ссор применяют физическую силу, или сами испытали домашнее насилие. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Семейные побои ранее считались уголовным преступлением. Теперь их приравнивают к административному правонарушению. Не одобряют такое изменение в законе 57% граждан РФ: «наказание за побои должно быть жёстким, суровым», «надо отвечать за свои поступки», «побои могут привести к смерти», следует из данных опроса.

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Ошибка

В Госдуме говорят о том, что декриминализация наказания за семейное насилие было ошибкой. В частности, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, который так и заявил: «Считаю ошибочным принятие решение о декриминализации домашнего насилия, эта поправка не привела к ожидаемому результату».

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Криминализация проблемы не решит?

Введение уголовного наказания за домашнее насилие никак не разрешит проблему. Об этом журналистам 25 июля заявил глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»). По его словам, в Госдуме сегодня обсуждают законопроект, который носил бы комплексный характер решения проблемы — не только поправки в Уголовный кодекс, но и возможные изменения Семейного кодекса, закона об опеки и других законов РФ.

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Охранный ордер

В конце 2018 года зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что работа над проектом закона об основах профилактики семейно-бытового насилия завершается. В документе, в частности, идет речь о так называемом охранном ордере, который позволит изменить сложившуюся практику, когда жертва рукоприкладства вынуждена уходить из дома и прятаться от агрессора в кризисном центре. Система охранных ордеров уже действует, например, в Белоруссии и Казахстане.

Защита

В то же время президентский Совет по правам человека (СПЧ) подготовил законопроект, в котором предлагает закрепить понятие «семейно-бытовое насилие» и права пострадавших от него. В частности, пострадавший, согласно предложению СПЧ, может получить право обратиться за так называемым защитным предписанием, говорится в документе, о котором сообщило РБК.

Совфед готовится к профилактике

Совет Федерации принял решение до 1 декабря 2019 года провести работу по анализу состояния законодательства и правоприменительной практики, касающейся семейно-бытового насилия, и подготовить к внесению в Госдуму законопроект в этой сфере. Уже известно, что сенаторы делают акцент именно на профилактике, а также на усилении координации всех профильных министерств и ведомств. Там напоминают, что насилию в семье подвергаются не только женщины, но зачастую и мужчины.