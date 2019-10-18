Москва, 18 октября 2019, 14:14 — REGNUM Глава фракции «Справедливая Россия» депутат Госдумы Сергей Миронов считает ошибочным решение о декриминализации домашнего насилия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом Миронов заявил на открытии XXIII Всемирного Русского Народного Собора.

Леон Конье. Избиение младенцев 1824
Леон Конье. Избиение младенцев 1824

«Считаю ошибочным принятие решение о декриминализации домашнего насилия, эта поправка не привела к ожидаемому результату», — заявил Миронов.

Он посетовал на то, что «очень мало информации о том, что происходит в регионах, как местные власти борются с этой бедой».

В Госдуме обсуждают законопроект, который носил бы комплексный характер решения проблемы семейного насилия — не только поправки в Уголовный кодекс, но и возможные изменения Семейного кодекса, закона об опеке и других законов РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме готовят комплексные меры по борьбе с домашним насилием