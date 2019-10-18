Москва, , 14:14 — REGNUM Глава фракции «Справедливая Россия» депутат Госдумы Сергей Миронов считает ошибочным решение о декриминализации домашнего насилия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом Миронов заявил на открытии XXIII Всемирного Русского Народного Собора.

Леон Конье. Избиение младенцев 1824

«Считаю ошибочным принятие решение о декриминализации домашнего насилия, эта поправка не привела к ожидаемому результату», — заявил Миронов.

Он посетовал на то, что «очень мало информации о том, что происходит в регионах, как местные власти борются с этой бедой».

В Госдуме обсуждают законопроект, который носил бы комплексный характер решения проблемы семейного насилия — не только поправки в Уголовный кодекс, но и возможные изменения Семейного кодекса, закона об опеке и других законов РФ.

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