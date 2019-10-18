Буэнос-Айрес, , 20:05 — REGNUM Запрет на хранение и приобретение огнестрельного оружия намерены издать власти Аргентины. Об этом 18 октября заявил президент страны Маурисио Макри в своём аккаунте в Twitter.

Макри пояснил, что огнестрельное оружие представляет опасность и для гражданских лиц и для служителей правопорядка, постоянно сталкивающихся с мафией. Буден издан запрет на покупку, продажу, хранение в жилых домах, изготовление и продажу огнестрельного оружия для гражданских лиц.

Как отметил глава Аргентины, в настоящее время закон в Аргентине позволяет гражданским лицам приобретать оружие, которым можно пробить бронежилеты и бронированные двери. Такое допущение в законодательстве, как заявил Макри, выгодно только для мафии и преступников.

Кроме того, Макри напомнил, что в Аргентине были обновлены регламенты использования оружия силовиками и усилен контроль за хранением и ношением огнестрельного оружия гражданскими лицами.

Стоит отметить, что заявление, касающееся изменений в регламенте продажи и хранения огнестрельного оружия было сделано президентом Макри за неделю до выборов главы государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кандидат в президенты Аргентины Альберто Фернандес начал намечать свои приоритеты в управлении страной.

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