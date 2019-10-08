Буэнос-Айрес, , 18:26 — REGNUM Альберто Фернандес, кандидат от перонистов, показавший себя уверенным фаворитом предстоящих президентских выборов в Аргентине, начал намечать свои приоритеты в управлении, сообщает сегодня, 8 октября, испанское издание El Pais. В понедельник он представил инициативу, призванную покончить с голодом в стране. «Наш главный позор — это голод», — сказал Фернандес.

Аргентина Иван Шилов © ИА REGNUM

Совместно с депутатом Даниэлем Арройо кандидат в президенты предложил «перепрофилировать», то есть сократить стоимость продовольственной корзины. Эта мера потребует по меньшей мере частичного контроля за ценами на определенные продукты, а также создания Федерального аргентинского совета по борьбе с голодом, подчиняющегося исполнительной власти. Впрочем, El Pais отмечает, что хотя Фернандес выглядел решительным, описывая серьезность проблемы, когда дело дошло до возможных решений, он стал говорить довольно расплывчато.

Выступая на факультете сельского хозяйства и ветеринарии Университета Буэнос-Айреса, Фернандес назвал возмутительным тот факт, что Аргентина, экспортирующая продукты питания, не способна нормально прокормить 14 миллионов собственных граждан, а цены на базовые продукты, такие как хлеб и молоко, остаются здесь относительно высокими. К примеру, литр молока стоит в Аргентине столько же, сколько в Испании, хотя уровень доходов на душу населения в европейской стране более чем в два раза выше.