Москва, , 16:41 — REGNUM Оглашение приговора бывшему премьеру Дагестана Абдуcамаду Гамидову и его заместителю — экс-министру экономики республики Раюдину Юсуфову, обвиняемым в особо крупной растрате, назначено на 28 октября. Судебное заседание пройдет в закрытом от прессы режиме, пишет РИА Новости.

Напомним, бывшие высокопоставленные чиновники правительства Дагестана, по версии следствия, похитили 41 млн рублей при реконструкции спецприемника для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства в городе Махачкале.

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В прениях сторон в начале октября прокуратура попросила назначить Гамидову и Юсуфову семь и шесть лет колонии строгого режима соответственно. При этом адвокаты настаивают, что данная категория дел предусматривает только общий режим.

Как сообщало ИА REGNUM, Гамидов, Юсуфов, а также бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев и экс-министр образования республики Шахабас Шахов были задержаны 5 февраля 2018 года по подозрению в хищении бюджетных средств при реализации госпрограмм. Эпизод со спецприёмником был выделен из уголовного дела в отдельное производство.

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