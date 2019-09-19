Москва, , 10:45 — REGNUM Арест адвоката Дагира Хасавова, обвиняемого в воспрепятствовании правосудию и принуждению к даче ложных показаний по уголовному делу против бывших членов правительства Дагестана, вызвал бурную реакцию среди его коллег и общественников. Так, произволом и беззаконием, а также попыткой силовиков подчинить себе адвокатское сообщество назвал арест журналист, общественник, руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Владимировной области Максим Шевченко.

«Я много лет знаю Дагира Хасавова как прекрасного юриста, порядочного человека, как адвоката, который всегда приходит на помощь униженным и обездоленным, к тем, за кого отказываются заступаться другие. <…> Сегодня на него оказывается давление с целью вывести его из профессии», — заявил Шевченко в своем видеообращении в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B2jjc5iA8xk/

Он также призвал юристов, журналистов и «всех вменяемых людей» поддержать протест против ареста адвоката.

«Заступаясь за Дагира Хасавова, мы заступаемся за тех, кто защищает нас в трудную для нас минуту», — отметил Шевченко.

Как сообщало ИА REGNUM, Дагир Хасавов был задержан 17 сентября в Лефортовском суде Москвы перед началом заседания по делу против бывшего председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, обвиняемых в растрате бюджета. На следующий день Басманный суд столицы арестовал адвоката до 16 ноября.

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