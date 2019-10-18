Ирвайн, США, , 14:24 — REGNUM Студия Obsidian Entertainment опубликовала системные требования к предстоящей игре The Outer Worlds. Она разместила информацию 18 октября на своём форуме.

Для того, чтобы сыграть в игру, геймеры должны будут иметь ПК, оборудованный процессоромIntel Core i3−3225 или AMD Phenom II X6 1100T, видеокартой Nvidia GTX 650 Ti или AMD HD 7850, 4 Гб оперативной памяти. Компьютер должен будет работать под управлением 64-разрядной ОС Windows 7. Для игры потребуется выделить 40 Гб дискового пространства.

Для комфортной игры им понадобятся уже Intel Core i7−7700K илиRyzen 5 1600, видеокарта GeForce GTX 1060 6GB или Radeon RX 470, и 8 Гб «оперативки». Также создатели игры рекомендуют 64-разрядную Windows10 в качестве ОС.

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Разработчики Obsidian Entertainment позиционируют The Outer Worlds как «Fallout: New Vegas в космосе». Релиз игры должен состояться завтра, 19 октября 2019 года.

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