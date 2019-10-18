Париж, , 14:04 — REGNUM Французский футболист Франк Рибери не узнал самого себя в футбольном симуляторе FIFA20. Об этом он рассказал в своём Twitter-аккаунте 17 октября.

https://twitter.com/FranckRibery/status/1184806583802482688

Рибери рассказал, что играл в FIFA20 со своими детьми, но удивился внешнему виду собственной модели в игре. Пользователи в комментариях начали присылать футболисту скриншоты с его изображением в других видеоиграх о футболе.

Напомним, релиз FIFA20 состоялся 24 сентября 2019 года. В игре впервые в серии появился режим уличного футбола под названием Volta.

Читайте ранее в этом сюжете: «Оскал иного мира»: воины в For Honor празднуют Хэллоуин

Читайте развитие сюжета: Геймеры и настольщики объединятся? Munchkin: Quacked Quest выйдет в ноябре