Барселона, Испания, , 14:12 — REGNUM Участники протестных акций в Барселоне перекрыли доступ в храм Святого Семейства, блокировав вход в здание. Об этом 18 октября сообщила администрация храма в своём официальном аккаунте в социальной сети Facebook.

«Из-за группы протестующих, которые находятся в эти моменты перед дверями базилики, мы не можем гарантировать доступ в корпус (храма)», — говорится в сообщении администрации.

Также в сообщении выражается надежда, что данная ситуация нормализуется в скором времени и напоминается, что двери храма всегда будут открыты, когда будет гарантирована безопасность его посетителям.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее митинг сторонников независимости Каталонии начался возле «визитной карточки» Барселоны — храма Святого Семейства, построенного по проекту знаменитого испанского архитектора Антонио Гауди.