Барселона, Испания, , 13:17 — REGNUM Митинг сторонников независимости Каталонии начался 18 октября возле «визитной карточки» Барселоны храма Святого Семейства. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Как передает журналист, на протестную акцию собралось около тысячи человек. При этом сам храм продолжает работу. Отмечается, что основанная часть митинга планируется начать в 17:00 по местному времени (18:00 мск).

Как передавало ИА REGNUM, в городах Каталонии начались массовые акции протеста после того, как испанский суд приговорил к тюремному заключению организаторов референдума о независимости региона от Испании в 2017 году.