Москва, , 03:44 — REGNUM

Дети, вызволенные из Ирака, находятся «в достаточно хорошем физическом состоянии», сообщила журналистам детский омбудсмен Анна Кузнецова в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей.

По её словам, детей в скором времени передадут родственникам, которые проживают в восьми регионах страны. В Ираке ожидает ещё одна группа из 30 детей, которых из Ирака увезут в следующем месяце.

Напомним, в феврале правозащитница из Чечни Хеда Саратова заявила, что в Сирии и Ираке находятся более 1700 женщин и детей из РФ.

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