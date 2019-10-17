Москва, , 10:36 — REGNUM Авиабилеты до Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи чаще всего покупают жители России, готовясь к ноябрьским праздникам. Самые популярные внутренние направления указал сервис планирования путешествий OneTwoTrip.

Шереметьево Дарья Антонова © ИА REGNUM

В 2019 году выходными днями будут 2, 3 и 4 ноября. В эти даты много билетов также продано в Краснодар и Калининград. Среди зарубежных направлений самыми популярными стали Прага, Амстердам, Стамбул, Берлин и Париж.

Директор по маркетингу туристического сервиса Алексей Теплов посоветовал путешественникам вылетать чуть раньше, а возвращаться чуть позже праздничных дней. Такие поездки могут обойтись заметно дешевле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее туроператоры назвали Сочи самым популярным внутренним направлением в ноябрьские длинные выходные.

Читайте также: Ноябрьские праздники: топ-5 востребованных направлений по России