Москва, , 15:26 — REGNUM Самым популярным направление для отдыха на ноябрьские праздники у жителей России стал город Сочи — на побережье и в отелях Красной Поляны. Такие данные представили туроператоры, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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На втором месте по спросу туров на День народного единства оказался Санкт-Петербург, на третьем — Подмосковье.

Также в пятёрку лидеров вошли курорты Краснодарского края (Анапа, Геленджик и др.), Крым, экскурсионные туры в Калининград и Москву.

Туроператоры отмечают, что российские туристы глубокой осенью предпочитают оказаться поближе к морю.

Как сообщало ИА REGNUM, три выходных дня (2−4 ноября) подряд наступят в России в связи с празднованием Дня народного единства.

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