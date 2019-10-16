Санкт-Петербург, 16 октября 2019, 19:16 — REGNUM Блокадное кольцо Зеленого пояса Славы в Петербурге по-прежнему находится под угрозой застройки. Об этом заявил член российского Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС/ICOMOS*) Владимир Чернышев, передает корреспондент ИА REGNUM.
Он добавил, что считает отговорками властей неповоротливые действия по защите всемирного наследия, которые часто объясняют необходимостью «имплементации» международных норм в российское законодательство.
Но, как уточнил Чернышев, государство — участник Конвенции об охране всемирного наследия обязуется беречь свои памятники, и больше с точки зрения закона российским властям ничего не требуется.
«Чтобы хотя бы физически не уничтожать. У нас сейчас приговорено к застройке блокадное кольцо Зеленого пояса Славы. Ну, кто не дает не выдавать разрешения на строительство прямо на территории блокадного кольца? Да еще и к 75-летию снятия блокады!» — возмутился Чернышев.
«Там строительство фактически разрешается на месте боев, на линии фронта. Это кошмар», — согласилась председатель РОО «Охтинская Дуга» Елена Малышева.
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Как сообщало ИА REGNUM, чиновники комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга «не смогли найти» документы, относящиеся к разработке и созданию «Зелёного пояса Славы» — мемориального комплекса, сооруженного в 1960—1970-х годах на рубежах обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
Согласно данным на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга, «Зеленый пояс Славы» являлся памятником федерального значения. В основу планировки «Зеленого пояса Славы» был положен рубеж обороны, на котором в 1941 году были остановлены войска противника. Проект общей планировки «Зеленого пояса Славы» разработан в конце 1950-х — начале 1960-х годов сотрудниками архитектурно-планировочного управления Ленгорисполкома и института «Ленниипроект».
По данным на 2012 год, «Зеленый пояс Славы» состоял из 37 мемориальных комплексов, которые включают в себя более 80 памятников. Природные участки и памятные знаки «Зеленого пояса Славы» занимали к тому времени территорию свыше 200 км и находились в ведении Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Вопросы сохранения объектов, которые входят в «Зеленый пояс Славы», находятся в компетенции Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга.
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* ICOMOS — это Международный совет по памятникам и достопримечательным местам. Штаб-квартира организации находится в Париже.
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