Санкт-Петербург, , 19:16 — REGNUM Блокадное кольцо Зеленого пояса Славы в Петербурге по-прежнему находится под угрозой застройки. Об этом заявил член российского Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС/ICOMOS*) Владимир Чернышев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Монумент героическим защитникам Ленинграда Дарья Драй © ИА REGNUM

Он добавил, что считает отговорками властей неповоротливые действия по защите всемирного наследия, которые часто объясняют необходимостью «имплементации» международных норм в российское законодательство.

Но, как уточнил Чернышев, государство — участник Конвенции об охране всемирного наследия обязуется беречь свои памятники, и больше с точки зрения закона российским властям ничего не требуется.

«Чтобы хотя бы физически не уничтожать. У нас сейчас приговорено к застройке блокадное кольцо Зеленого пояса Славы. Ну, кто не дает не выдавать разрешения на строительство прямо на территории блокадного кольца? Да еще и к 75-летию снятия блокады!» — возмутился Чернышев.

«Там строительство фактически разрешается на месте боев, на линии фронта. Это кошмар», — согласилась председатель РОО «Охтинская Дуга» Елена Малышева.

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Как сообщало ИА REGNUM, чиновники комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга «не смогли найти» документы, относящиеся к разработке и созданию «Зелёного пояса Славы» — мемориального комплекса, сооруженного в 1960—1970-х годах на рубежах обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

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* ICOMOS — это Международный совет по памятникам и достопримечательным местам. Штаб-квартира организации находится в Париже.

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