Оренбург, , 18:34 — REGNUM В Оренбурге 16 октября работал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. Он побывал в волонтёрском штабе, а также колл-центра и оценил их работу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Главной темой, которая интересовала Волина, стала тема перехода населения с налогового на цифровое вещание.

С мая в колл-центр поступило примерно 9 тысяч звонков, причем 3 тысячи из них — за последние два дня, после отключения аналогового телевещания. Просьбы жители касаются настройки оборудования, мест продажи приставок, матпомощи на их приобретение.

Помощь населению при подключении цифрового оборудования оказывают 1324 волонтера. Все они прошли обучение по работе с жителями и подключению телевизионного оборудования. Работы по оказанию помощи в подключении цифровой приставки ведутся волонтерами с начала 2019 года. В Оренбурге помощь оказана 745 оренбуржцам.

На выполнение каждой заявки выходят два человека в спецформе и с индивидуальными бейджами, планшетами, а также памятками по особенностям приема ЦЭНТВ и рекомендациями по месту установки антенн.

Алексей Волин предложил по итогам цифровой кампании определить пять лучших волонтеров, чтобы отметить их ведомственными наградами. Помимо благодарственных писем волонтеры получат возможность поучаствовать в форумах и обучении вне конкурса. Поощрением для молодых людей станут и дополнительные балы для поступления в вузы, а для студентов — повышенные стипендии.