Пекин, , 12:57 — REGNUM Крупнейший китайский видеосервис Tencentvideo начнет встраивать динамическую рекламу прямо в транслируемые фильмы и передачи. Об этом 15 октября сообщил на своей странице в Twitter аналитик Мэтью Бреннан, специализирующийся на китайских компаниях.

https://twitter.com/mbrennanchina/status/1184114082804158464

Стоит отметить, что реклама в кадре сама по себе не является чем-то новым, однако Tencentvideo намерен применить нестандартный подход. Оценить нововведение может каждый, кто посмотрит видео, опубликованное Бреннаном.

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Сегодня Tencentvideo имеет в своей базе более 97 млн платных подписчиков и более 900 млн активных пользователей. Сервис был запущен в апреле 2011 года.

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