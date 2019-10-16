Берн, , 11:22 — REGNUM Социальные сети охватил новый тренд под хэштегом #tetrischallenge. Необычный фото-флешмоб запустили полицейские из Цюриха (Швейцария), сообщает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Первооткрывателем «Тэтрис челленджа» стала полиция Новой Зеландии. Ещё в ноябре 2018 года в своём Twitter-аккаунте представители службы опубликовали фотографию, демонстрирующую полный комплект экипировки обычного полицейского. При этом сам сотрудник и его снаряжение лежали на земле на манер фигур из популярной игры «Тетрис».

https://twitter.com/nzpolice/status/1064405320586321920

Популярность такого вида съёмки пришла лишь в 2019 году, после того, как полиция Цюриха выложила аналогичную фотографию. Снимок получил больше двух тысяч лайков, а в социальных сетях его окрестили прародителем «Тэтрис челленджа».

https://www.instagram.com/p/B13BO3KiYRf/

Флешмоб быстро подхватили сотрудники других экстренных служб. Например, одна из австрийских пожарных частей. При этом пользователи социальных сетей оценили не только оригинальный метод съёмки, но и просветительскую функцию челленджа — до публикации фотографий многие люди не задумывались об особенностях и сложностях работы экстренных служб.

https://www.instagram.com/p/B2cAts6obuW/

Пожарная служба Кирцхартена (Германия).

https://www.instagram.com/p/B3O66Bcno2S/

Сотрудники неотложной медицинской помощи из Нуволенто (Италия).

https://www.instagram.com/p/B3qwQ-lIpqA/

Дорожный патруль Калифорнии (США).

https://www.instagram.com/p/B3qggxgl6xZ/

Со временем популярный челлендж дошёл и до России. Одной из последних публикаций по хэштегу #tetrischallenge стала фотография от службы аварийных работ Санкт-Петербургского метрополитена.

https://www.instagram.com/p/B3oWrAhDwA8/

Из-за популярности флешмоба, к нему присоединились и представители других профессий. Например, мастера по маникюру.

https://www.instagram.com/p/B3UO6p-hVsU/

Стоматологи.

https://www.instagram.com/p/B3q0iMRgVVH/

Сотрудники автомойки.

https://www.instagram.com/p/B3qxS_CA7Xz/

Океанологи антарктической станции Беллинсгаузен.

https://www.instagram.com/p/B3O_NHaITaY/

Повара.

https://www.instagram.com/p/B3paF4UpIBS/

Несмотря на то, что флешмоб стартовал 1 сентября 2019 года, он продолжает уверенно набирать популярность. Только в сети Instagram с хэштегом #tetrischallenge за эти полтора месяца выложили больше 17 тысяч фотографий.

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