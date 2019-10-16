Хабаровск, , 10:42 — REGNUM В рамках проведения итоговой проверки за летний период обучения, в Хабаровском крае по тревоге были подняты расчёты ПВО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Выдвижение боевых расчётов комплексов ПВО С-300 и С-400 на всём маршруте прикрывали мобильные ракетно-артиллерийские комплексы ПВО «Панцирь-С». Развернувшись на боевой позиции, зенитчики замаскировали боевые машины и приступили к несению боевого дежурства.

Последним этапом проверки станут так называемые электронные пуски, при которых расчёты действуют по реальным целям, выполняя виртуальные пуски ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, на совместных учениях подразделения спецназа России и Китая отработали тактическое взаимодействие.