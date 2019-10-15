Москва, , 21:43 — REGNUM На площадке ОНФ прошел круглый стол, посвященный предотвращению преступлений против несовершеннолетних. Участники мероприятия призвали создать реестр с адресами проживания осужденных за такие преступления, вести профилактический учет освобожденных граждан с использованием электронных браслетов, обезопасить маршруты к образовательным учреждениям, а также активизировать информационную работу с детьми. Также активисты Народного фронта проведут мониторинг маршрутов в школы и предоставят эти данные главам регионов, а также правоохранительным органам.

Школьный автобус Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Напомним, что 9 октября в Саратове пропала девятилетняя девочка. Она пошла в школу, но на уроках так и не появилась. Тело убитой девочки обнаружили возле гаражей в ночь на 11 октября. Подозреваемого задержали — он дал признательные показания. Выяснилось, что мужчина был ранее судим за тяжкие преступления, в том числе изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Московской области, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает, что необходим реестр осужденных за преступления против несовершеннолетних. Она добавила, что использовать его нужно с осторожностью, поскольку «если делать его открытым полностью, то преступников просто «разорвут».

Оксана Пушкина отметила, что многие территории, по которым вынуждены ходить дети, могут быть опасными для них. ОНФ ранее проводил всероссийскую акцию «Дорога в школу», которая была посвящена безопасности пешеходов. Активисты Народного фронта снова проверят маршруты к образовательным учреждениям, подчеркнула она: «Необходимо разработать безопасные маршруты, а затем направить конкретные рекомендации губернаторам всех регионов по их реализации».

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова подчеркнула, что пришла на площадку ОНФ, потому что Движение имеет большой опыт работы в этом направлении. Она напомнила, что всероссийская акция «Безопасность детства» была запущена «Молодежкой ОНФ» совместно с институтом уполномоченного по правам ребенка РФ в 2018 г. Кузнецова отметила масштаб акции и ее популярность среди населения.

«Мы проверяли опасные для пребывания детей места, начиная от детских площадок, заканчивая недостроенными зданиями, торговыми центрами и так далее. Только за прошлое лето было закрыто 2 тыс. люков, каждый из них мог обернуться гибелью для ребенка. До сих пор не решен вопрос с недостроенными зданиями», — сказала Анна Кузнецова.

Она также считает, что реестр граждан, совершивших преступления против детей, должен быть закрытым. Кузнецова заявила, что необходимо законодательно исключить все возможности для отмены или снижения ответственности за преступления в отношении детей: «Речь идет об отмене возможности для условно-досрочного освобождения лиц, совершивших подобные преступления».

Председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», директор автономной некоммерческой организации «Центр поиска пропавших людей» Григорий Сергеев рассказал, что во многих странах существует служба по контролю за освобожденными, отбывшими наказание. В отношении рецидивистов, а также других категорий лиц, отбывших наказание и склонных к совершению нового преступления, применение электронных браслетов может существенно снизить риск совершения повторного преступления, уверен он.

«Также мы давно предлагаем исполнительным органам власти и силовым ведомствам наладить мгновенную систему реагирования по поводу пропавшего ребенка, чтобы она была отлажена в каждом регионе. Каждый раз мы убеждаем чиновников — давайте запустим бумажную ориентировку, обклеим общественный транспорт, покажем информацию по новостям и всем экранам. На практике сегодня мы теряем два дня на подготовку совместного релиза вместе с местными чиновниками, полицией, Следственным комитетом. Не хватает и информационной работы с детьми в школах. Туда на системной основе должны приходить специалисты и читать лекции. В отдаленных труднодоступных регионах это должны быть хорошо подготовленные современные видеоуроки», — подчеркнул Григорий Сергеев.

Замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России, генерал-майор полиции Вадим Гайдов сообщил, что за последнее время преступность в отношении несовершеннолетних возросла почти на 42%, только за 2018 год совершено 14 тыс. 152 преступления. Он согласился, что для борьбы с преступностью против детей нужны кардинальные и решительные меры, а также поддержал прозвучавшие инициативы: «Это, прежде всего, использование аудиовизуальных электронных технических средств, попросту говоря, электронных браслетов. У нас прецеденты уже есть».

На предложение создать реестр экс-заключенных он ответил, что этот вопрос нужно дополнительно обсудить.

«Что касается реестра, его открытости или закрытости, то здесь надо подумать, проработать вопрос», — отметил Вадим Гайдов.

В заключение Оксана Пушкина подчеркнула, что она озвучит членам профильного комитета Госдумы предложения и поправки ОНФ.

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