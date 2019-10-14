Москва, , 19:49 — REGNUM Общероссийский народный фронт предлагает сделать реестр адресов осужденных за преступления против детей открытым для соседей. Эта тема будет обсуждаться во вторник, 15 октября, в ходе работы круглого стола на площадке Центрального исполнительного комитета ОНФ.

Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Московской области, депутат Госдумы Оксана Пушкина поддержала требование матери убитой в Саратове девятилетней девочки, выступившей за создание безопасного подхода к школе, до которой не дошла ее дочь.

Напомним, девятилетняя жительница Саратова пропала 9 октября. Она пошла в школу, но на уроках так и не появилась. Тело убитой девочки обнаружили возле гаражей в ночь на 11 октября.

Подозреваемого задержали — он уже дал признательные показания. Выяснилось, что мужчина был ранее судим за тяжкие преступления, в том числе изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

«Убийство девятилетней жительницы Саратова — очередной пример того, что давно настало время реформировать уголовное законодательство в части наказания за подобные преступления, — отметила Оксана Пушкина, — Эта ситуация в очередной раз вскрыла многие проблемы, на которые у нас часто закрывают глаза. Начиная от возможности УДО для таких преступлений (только как с террористами, изолируя от всего мира, оставляя один на один с собой) до несостоятельности нашей системы образования научить детей, как вести себя в подобных случаях. Семьи, в которых воспитываются дети-школьники, должны знать, что рядом с ними живет экс-заключенный, отбывший наказание за преступление против несовершеннолетних. Такая практика существует в других странах, нужно изучить ее и внедрить в наше законодательство. Можно подумать о создании открытого реестра с адресами проживания осужденных за преступления против детей».

Депутат Госдумы отметила, что видела обращение матери убитой девочки к местным и региональным властям с просьбой обезопасить дорогу к школе — оборудовать освещенную дорогу с камерами и высоким забором от гаражей. Пушкина, в прошлом уполномоченный по правам ребенка в Московской области, пообещала донести позицию женщины до депутатов и широкой общественности.

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