Абуджа, 15 октября 2019, 16:59 — REGNUM Полиция Нигерии освободила пленников «исламской школы» в Кацине на севере страны, 15 октября передает агентство Reuters.
Владелец школы, 78-летний Маллам Белло Абдуллахи Умар, арестован. Ему уже предъявлены обвинения в создании центра «незаконного содержания под стражей».
Большая часть пленников «школы», фактически бывшей незаконной тюрьмой, была отправлена туда родственниками для исправления поведения и обучения исламским законам.
Исламские школы на севере Нигерии посещают около 10 млн детей и взрослых. Большая часть школ представляет из себя нормальные центры религиозного образования.
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