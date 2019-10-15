Абуджа, , 16:59 — REGNUM Полиция Нигерии освободила пленников «исламской школы» в Кацине на севере страны, 15 октября передает агентство Reuters.

«В ходе расследования были обнаружены шестьдесят семь человек в возрасте от 7 до 40 лет, закованные в цепи… Жертвы подвергались различным видам бесчеловечного и унижающего достоинство обращения» , — сообщил официальный представитель полиции Сануси Буба.

Владелец школы, 78-летний Маллам Белло Абдуллахи Умар, арестован. Ему уже предъявлены обвинения в создании центра «незаконного содержания под стражей».

Большая часть пленников «школы», фактически бывшей незаконной тюрьмой, была отправлена туда родственниками для исправления поведения и обучения исламским законам.

Исламские школы на севере Нигерии посещают около 10 млн детей и взрослых. Большая часть школ представляет из себя нормальные центры религиозного образования.

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