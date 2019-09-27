Кадуна, Нигерия, , 15:03 — REGNUM Более 300 пленников, большинство из которых составляли дети, закованные в цепи, были спасены в пятницу, 27 сентября, из здания в городе Кадуна на севере Нигерии. Семь человек из числа учителей школы были арестованы сотрудниками полиции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу полиции.

В здании, откуда были освобождены пленники, находилась исламская школа. Пока неясно, как долго там находились дети.

«Правительство штата в настоящее время обеспечивает продовольствием детей в возрасте от пяти лет и старше», — сказал Якубу Сабо, представитель полиции Кадуны.

«Мы определили, что двое из детей приехали из Буркина-Фасо, в то время как большинство из них были привезены их родителями преимущественно из северных штатов Нигерии», — добавил он.

По сообщениям местных СМИ, пленников пытали, морили голодом и подвергали сексуальному насилию. Спасенные дети были размещены во временном лагере на стадионе в Кадуне, а позже их отправят в другой лагерь в пригороде Кадуна. Некоторые родители, с которыми удалось связаться, прибыли на место, чтобы забрать своих детей.

«Мы не знали, что они (дети) находились в таких жестоких условиях», — сказал один из родителей.