Беверли-Хиллз, США, , 10:31 — REGNUM В многопользовательском шутере Apex Legends стартовало праздничное событие под названием «Бейся или бойся». Ролик, демонстрирующий нововведения Хэллоуинского ивента, появился на YouTube-канале игры 14 октября.

Во время события игроки смогут попробовать свои силы в новом режиме под названием «Время теней», приобрести тематические облики на персонажей и сразиться с противниками на обновлённой игровой карте. Дата окончания ивента пока не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Apex Legends в скором времени появится специальный тренировочный режим. В нём игроки смогут отточить свои навыки и опробовать всё доступное оружие и персонажей.

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