Беверли-Хиллз, США, , 14:42 — REGNUM В популярном многопользовательском шутере Apex Legends появится тренировочный режим. Об этом сообщил портал PCGamesN 13 октября.

В новом режиме игроки смогут отточить свои боевые навыки. В их распоряжении с самого начала окажутся все доступные в игре виды оружия и легенды (управляемые персонажи), между которыми можно будет переключаться прямо во время матча.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе разработчики Apex Legends ввели в игру соло-режим. Однако, многие игроки «сломали его» — они продолжали играть группами против геймеров-одиночек.

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