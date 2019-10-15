Москва, , 09:58 — REGNUM Более половины российских граждан — 56% — положительно относятся к Украине. Этот показатель заметно вырос после избрания президентом Украины Владимира Зеленского, свидетельствуют итоги опроса Левада-центра и Киевского международного института социологии (КМИС).

Так, в сентябре 2019 года 9% опрошенных заявили, что «очень хорошо» относятся к Украине, «в основном хорошо» относятся 49% респондентов. Еще в феврале этого года показатели были 4% и 30% соответственно. В целом негативно воспринимает соседнее государство 31% опрошенных против 55% в феврале.

Более хорошим отношение к Украине было только в 2013 году, когда положительно воспринимали её 69% респондентов, а негативно — лишь 21%. В сентябре 2016 года неприятие соседнего государства было наибольшим: только 26% жителей России относились положительно при 56% негативно настроенных, указывает РБК.

Жители Украины относятся к России в целом положительно, таких в сентябре оказалось 54%. Негативно настроены 35% респондентов.

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