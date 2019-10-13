Киев, , 07:55 — REGNUM Положительные изменения в российско-украинских отношениях отследил экс-президент Украины Леонид Кравчук. Об этом он заявил в эфире передачи «Голос народа» на телеканале «112 Украина».

По мнению бывшего главы государства, «покращення» возникло после того, как состоялся первый телефонный разговор между украинским президентом Владимиром Зеленским и его российским коллегой Владимиром Путиным.

В отличие от своего предшественника, Зеленскому удалось наладить продуктивный диалог с Путиным. «Путин начал слышать, не просто слушать, а слышать Зеленского», — отметил Кравчук. После этого состоялся обмен пленными и другие шаги, свидетельствующие о том, что в Кремле стали смотреть на Украину «не как на невестку, а как на государство».