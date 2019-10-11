11 Октября
12:01
Убийство ребенка в Саратове: жители города прекратили народный сход
Убийство ребёнка взбудоражило город. Несколько сотен жителей Саратова собрались у здания городского управления МВД. Они требовали ответов на вопросы по поводу следственных действий в отношении предполагаемого убийцы.
12:01
11:58
В Саратовской области второй день разыскивают 9-летнюю девочку
10 октября поиски девочки были продолжены. К тому времени следственный отдел по Кировскому району города возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего. Это обычная процедура, которая не означает, что ребёнок погиб, но позволяет следователям предпринять необходимые для розыска действия. Надежды на то, что девочка жива, были до последнего. Но в тот же день её нашли убитой.
11:54
Пропавшую по дороге в школу девочку разыскивает полиция в Саратове
Девочка пропала 9 октября. Утром она ушла в школу, но на занятиях не появилась.