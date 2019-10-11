10 октября поиски девочки были продолжены. К тому времени следственный отдел по Кировскому району города возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего. Это обычная процедура, которая не означает, что ребёнок погиб, но позволяет следователям предпринять необходимые для розыска действия. Надежды на то, что девочка жива, были до последнего. Но в тот же день её нашли убитой.