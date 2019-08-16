Беверли-Хиллз, США, , 11:31 — REGNUM

Игроки Apex Legends неофициально объединяются в группы для победы в новом соло-режиме. Об этом 15 августа сообщило игровое издание Kotaku.

Журналисты сообщили, что эта проблема возникла из-за системы подбора матчей в соло-режиме. Если три игрока одновременно встанут в очередь, то с почти стопроцентной вероятностью они окажутся в одном матче. Таким образом, неофициальные группы могут координировать свои действия через Discord и охотится на игроков-одиночек.

Напомним, соло-режим временно появился в Apex Legends в обновлении «Коллекция Железной Короны». В нём также были добавлены новые облики для персонажей и оружия, а также новая локация на глобальной карте.

Читайте ранее в этом сюжете: В США водитель ловил покемонов сразу с восьми смартфонов