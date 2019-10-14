Иркутск, , 12:05 — REGNUM 1400 семьям из пострадавших от наводнения территорий Иркутской области оплачены сертификаты на приобретения жилья взамен утраченного. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, выплаты произведены на общую сумму около 4 млрд рублей.

Об этом заявил губернатор Приангарья Сергей Левченко, который вместе с зампредом правительства Виталием Мутко ездит сегодня по подтопленным территориям. Они в том числе посетили площадку по строительству жилых домов в Черемхово.

«Здесь всё есть — школы, недавно рядом построена межрайонная больница, ещё посмотрим, что надо добавить с точки зрения социальной инфраструктуры», — сказал федеральный чиновник.

К середине ноября здесь планируется возвести 32 дома для 64 семей. Всего на указанной площадке можно построить 68 домов. Впрочем, по словам губернатора области, количество пострадавших постоянно растёт.

«В результате второго подтопления почти 1800 семей обратились для того, чтобы им ещё раз проверили их дома. 10 октября закончили приём заявлений на повторное обследование этих домов, и уже более 1000 семей из тех, у кого планировалось проводить капитальный ремонт, сейчас будут получать сертификаты на новое жильё», — отметил Левченко.

Как сообщало ИА REGNUM, Виталий Мутко прибыл в очередной раз в Иркутскую область утром 14 октября. Зампред проверит готовность к зиме Тулуна и Нижнеудинска, наиболее пострадавших от масштабных наводнений лета 2019 года.

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