Иркутск, , 06:03 — REGNUM Сегодня, 14 октября, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, вице-премьер правительства России Виталий Мутко вновь прилетел в Приангарье, пострадавшее от мощнейшего наводнения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Виталий Мутко Government.ru

По данным Irk.ru, столичному чиновнику предстоит проверить ход подготовки к зиме в Тулуне и Нижнеудинске. Не исключено, что Мутко также проведёт личную встречу с жителями подтопленных территорий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской област началось с 26 июня после продолжительных дождей. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек. Российский президент Владимир Путин уже трижды побывал в Приангарье.