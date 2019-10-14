Чита, , 09:13 — REGNUM В Забайкальском крае из-за участившихся случаев выхода медведей к населённым пунктам разрешили отстрелить 40 медведей. Об этом сообщает издание Чита.ру со ссылкой на приказ минприроды региона.

Из них в Хилокском районе разрешено убить десять медведей, семь — в Читинском, пять — в Петровск-Забайкальском, по три — в Карымском, Акшинском, Улётовском, по два — в Агинском и Дульдургинском, одного — в Могойтуйском. Отстреливать зверей будут без учёта их пола и возраста.

«Головы или головной мозг добытых животных должны в обязательном порядке сдаваться в ветлабораторию для исследования на бешенство. Если добытые животные и пушнина не используются для личного потребления охотником, её должны продавать специализированных организациям или уничтожать», — говорится в сообщении.

Напомним, власти Забайкальского края ранее не раз выражали беспокойство в связи с участившимися случаями выхода медведей к населенным пунктам. Как уже сообщалоИА REGNUM, из-за лесных пожаров и бескормицы медведи начали мигрировать в сторону Байкала и на югу.

Читайте также:

Забайкальские власти обеспокоены нашествием медведей

Жительницу Забайкалья загрыз медведь

Из-за бескормицы и пожаров медведи мигрируют из Забайкалья в Бурятию