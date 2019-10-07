Чита, , 04:51 — REGNUM Трагедией окончилась встреча с медведем для женщины из Хилокского района Забайкальского края, сообщает 7 октября портал «Чита.Ру» со ссылкой на Единую диспетчерскую службу района.

«В 100 метрах от села Хилогосон в лесу было обнаружено тело», — говорится в сообщении.

Причиной смерти 5-летней женщины стал медведь, сделали вывод оперативники обследовав тело с рваными ранами.

С наступлением осенних холодов голодных хищников все чаще наблюдает вблизи населенных пунктов. Сообщения об отстреле медведей в окрестностях Читы поступали в конце сентября и в начале октября.